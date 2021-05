Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden/ Herten: 20 Baustellenlampen gestohlen - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

20 sogenannte Nissenleuchten wurden zwischen Freitag, 30.04.2021, und Montag, 10.05.2021, von einer Baustelle in der Bahnhofsstraße gestohlen. Die Leuchten haben einen Wert von 900 Euro. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen an der Baustelle in der Bahnhofsstraße gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

