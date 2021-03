Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Beim Schrottdiebstahl erwischt

Ludwigshafen (ots)

Drei Männer, im Alter von 20 bis 51 Jahren, wurden am Sonntag (28.03.2021) dabei erwischt, wie sie Metallschrott aus einer Werkstatt in der Mannheimer Straße stahlen. Gegen 7.45 Uhr beobachtete der Besitzer der Werkstatt über die Videoüberwachung, wie drei Männer abgestellten Schrott vom Werkstattgelände trugen und in einen Transporter verluden. Die Polizei war schnell vor Ort und stellte die Männer fest. Die Höhe des Sachschadens wird derzeit noch ermittelt. Alle drei müssen sich nun wegen Diebstahls verantworten.

