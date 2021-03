Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Schwerere räuberische Erpressung - Tatverdächtiger untergebracht

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Am Mittwochvormittag (24.03.21), gegen 11:30 Uhr, wurde ein Anwohner in der Straße In den Pfützen in Dannstadt-Schauernheim ausgeraubt. Ein 30-Jähriger soll unter Vorhalt eines Messers 250 Euro Bargeld von dem Bewohner gefordert haben. Nach dem der Täter das Geld erhielt, flüchtete er. Bei einer intensiven Fahndung mit starken Polizeikräften konnte der 30-jährige Tatverdächtige vorläufig festgenommen werden. Er wurde am 25.03.2021 dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichtes Frankenthal vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal einen Unterbringungsbefehl. Der 30-Jährige wurde in einer psychiatrischen Klinik untergebracht.

