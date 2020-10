Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Beschädigung am Stromverteiler in Göttschied

Idar-Oberstein (ots)

Am 24.10.2020 wurde eine Sachbeschädigung eines Stromverteilerkastens auf einer Anhöhe in Idar-Oberstein, Ortsteil Göttschied gemeldet. In der Nähe der beiden Funkmasten wurde dieser durch einen bisher unbekannten Täter mutwillig umgetreten. Der Schaden beläuft sich zurzeit auf ca. 1000EUR. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter 06781/5610 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein

www.polizei.rlp.de



Telefon: 06781- 5610

Telefax: 06781- 561 150

piidar-oberstein@polizei.rlp.de

