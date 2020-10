Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der K 139, Gem. Serrig

Trier (ots)

Am Freitag, den 23.10.2020, kam es gegen 17:15 Uhr auf der K 139 Gaststätte "Panzhaus" Fahrtrichtung Serrig zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ausgangs einer Linkskurve kommt der alleinbeteiligte Verkehrsunfallbeteiligte im S- Kurvenbereich nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei rutscht er den dortigen Hang hinab und kommt frontal an einem Baum zum Stillstand. Der Fahrer wird leicht verletzt in das KH Saarburg verbracht. Am Pkw entstand im Frontbereich Sachschaden. Für die Dauer der Bergung des Pkw musste die K 139 für ca. 30 Minuten vollgesperrt werden.

