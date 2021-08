Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Korrekturmeldung zur Pressemeldung von 12.35 Uhr: (KA)Karlsdorf-Neuthard - Brand eines Trafohauses

Der Brand war in der Marienstraße in Neuthard, nicht wie ursprünglich berichtet in der Merianstraße.

