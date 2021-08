Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Junger Motorradfahrer verunglückt

Freiburg (ots)

Mit seiner Maschine befuhr am Donnerstag, 12.08.2021 gegen 15.20 Uhr ein 18 Jahre alter Mann die L 159 zwischen Detzeln und Untermettingen bergwärts und kam in einer Linkskurve zu Fall. Sein Krad schleuderte unter die Leitplanke, er selbst blieb auf der Fahrbahn liegen. Zunächst gab der junge Mann an unverletzt zu sein. Von einem hinzukommenden Ersthelfer wurde aber ein Schock vermutet und der Rettungsdienst verständigt. Er wurde im Krankenhaus stationär aufgenommen. Seine Maschine wurde geborgen und abgeschleppt. An dieser entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro. Laut des jungen Mannes war er in der Kurve auf einen Stein geraten und deshalb zu Fall gekommen.

