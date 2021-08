Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Haslach: Zeugenaufruf nach Kollision an Kreuzung Basler Straße/ Lörracher Straße

Bereits am Samstag, 07.08.2021, ereignete sich gegen 05:50 Uhr, an der Kreuzung Basler Straße/ Eschholzstraße zur Lörracher Straße ein Verkehrsunfall. Eine 77-jährige Autofahrerin befuhr die Basler Straße stadtauswärts Richtung St. Georgen und soll nach eigenen Angaben bei Grün in die Lörracher Straße eingefahren sein. Hierbei kollidierte sie mit einem von rechts aus der Eschholzstraße kommenden 39-jährigen Autofahrer, welcher ebenfalls über die Kreuzung in die Lörracher Straße einfuhr. Unmittelbar davor, soll nach Angaben des 39-Jährigen, ein roter Kleinwagen ebenfalls von der Eschholzstraße kommend in die Lörracher Straße eingefahren sein.

Beide Beteiligten wurden durch den Unfall leicht verletzt.

Da unterschiedliche Angaben der Beteiligten zur Ampelschaltung gemacht werden, sucht die Verkehrspolizei Freiburg nun Zeugen, insbesondere den Autofahrer des roten Kleinwagens, und bittet diesen, sich unter der Telefonnummer 0761 882-3100 zu melden.

