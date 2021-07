Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall auf der BAB 20 mit einer leichtverletzten Person

Altentreptow (ots)

Am 25.07.2021, gegen 11:00 Uhr, kam es auf der BAB 20, zwischen den Anschlussstellen Pasewalk Nord und Pasewalk Süd, im Landkreis Vorpommern-Greifswald zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 69-jähriger deutscher Fahrer eines PKW Mercedes-Benz befuhr die BAB 20 in Fahrtrichtung Kreuz Uckermark. Auf Höhe der Unfallstelle kam er aufgrund von gesundheitlichen Problemen mit seinem PKW zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in die dortige Schutzplanke. Der PKW geriet zurück auf die Fahrbahn und kollidierte in der weiteren Folge mit der Mittelschutzplanke. Bei dem Unfall wurde seine 61-jährige deutsche Beifahrerin leicht verletzt. Zur ambulanten medizinischen Versorgung erfolgte ihre Verbringung ins Krankenhaus Pasewalk. Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von 10.000,- Euro. Er musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Die beiden Fahrzeuginsassen stammen aus Berlin. Die BAB 20 musste für ca. 2,5 Stunden halbseitig gesperrt werden, woraufhin es zu einem Rückstau von ca. 3 km kam. Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

