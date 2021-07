Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Diebstahl eines Oldtimers in Niepars, Landkreis Vorpommern-Rügen

Barth (ots)

In der Zeit vom Sonnabend, 24.07.2021, 21:00 Uhr bis 25.07.2021, 10:30 Uhr wurde in der Ortslage Niepars, in der Friedensstraße ein Oldtimer gestohlen. Hierbei handelt es sich um einen VW Jetta in Farbe "Rot", Baujahr 1983 im Wert von ca. 8000,00 Euro. Das amtliche Kennzeichen lautet NVP-YD11H. Das Fahrzeug war vom Halter auf dem Parkplatz am Haus abgestellt worden. Die Kriminalpolizei ermittelt und Fahndungsmaßnahmen wurden eingeleitet. Sachdienliche Hinweise, die zur Auffindung des Fahrzeuges führen könnten, nimmt das Polizeirevier Barth unter der Telefonnummer 038231/6720 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Hinweise können auch über die Internetadresse www.polizei.mvnet.de gegeben werden.. Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

