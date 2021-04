Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Festnahme beim grenzüberschreitenden Fahndungs- und Kontrolltag

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Kreis Euskirchen (ots)

Eine 49-jährige Frau aus Euskirchen war am gestrigen Donnerstag (10.15 Uhr) Beifahrerin in einem Pkw, der in Euskirchen an einer Kontrollstelle angehalten und kontrolliert wurde. Gegen die Frau bestanden zwei Haftbefehle. Die Frau wurde festgenommen und dem Amtsgerichts Euskirchen vorgeführt. Der Fahrer des Pkw durfte die Fahrt fortsetzen.

Es war eines der erfolgreichen Ergebnisse des grenzüberschreitenden Fahndungs- und Kontrolltages zur u.a. Bekämpfung der Eigentumskriminalität.

Die Polizei Euskirchen hatte sich mit Fahrzeug- und Personenkontrollen in ihrem Zuständigkeitsbereich beteiligt.

Insgesamt wurden dabei 125 Fahrzeuge und 210 Personen überprüft.

Insgesamt leiteten Polizeibeamte in elf Fällen Ordnungswidrigkeitenverfahren ein oder erhoben Verwarngelder wegen diverser Verkehrsverstöße.

Es wurden aber auch unter anderem Verstöße gegen die Ladungssicherung (7) und gegen Sozialvorschriften (3) geahndet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell