Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Polizei Euskirchen kontrolliert Umleitungsverkehr

Dahlem (ots)

Im Rahmen der derzeitigen Bauarbeiten auf der B 51 wird seit dem 06.04.2021 der aus Richtung Trier kommende Fahrzeugverkehr über die B 421 Kronenburg - L 17 Dahlem-Berk - L 110 Neuhaus bis Dahlem und dort wieder auf die B 51 umgeleitet.

In den Ortsdurchfahrten Dahlem-Kronenburg (B 421) und auch Dahlem-Berk (L 17) wurde aus Gründen der Verkehrssicherheit die Geschwindigkeit jeweils auf 30 km/h begrenzt.

Bereits durch die Polizei Euskirchen durchgeführte Geschwindigkeitsüberwachungen in der Ortslage Berk ergaben in der ersten Woche am 09.04.2021 von 12.20 bis 13.20 Uhr (215 gemessene Fahrzeuge) 67 Verstöße, in der zweite Woche am 12.04.2021 von 9.47 bis 18.22 Uhr (1.344 gemessene Fahrzeuge) 395 Verstöße.

Weiterhin wurde festgestellt, dass insbesondere Lkw immer wieder versuchen, die ausgewiesene Umleitungsstrecke abzukürzen und gesperrte Routen befahren.

Insbesondere die Strecke durch die Ortslage Dahlem wird hierzu häufig genutzt.

Hier wird eine Verkehrsüberwachung durch die Polizei betrieben.

Für den auf der B 51 aus Richtung Trier kommenden Verkehr wird erneut darauf hingewiesen, der gut ausgeschilderten Umleitung zu folgen und sich an die Geschwindigkeitsbeschränkungen zu halten.

Die Kontrollen in diesen Bereich werden fortgesetzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell