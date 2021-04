Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Sachbeschädigung an mehreren Motorrädern - Zeugen gesucht

Bad Kreuznach, ST BME, Pfalzstraße 8 (ots)

Am Ostermontag kam es in Bad Münster a. St. zu einer Sachbeschädigung an insgesamt drei Motorrädern. Die Motorräder standen ursprünglich ordnungsgemäß nebeneinander geparkt vor einem Wohnhaus in der Pfalzstraße. Im Zeitraum zwischen 19:00 Uhr und 22:00 Uhr wurden diese vermutlich von einer bislang unbekannten Person umgeworfen. Hierdurch entstanden Sachschäden in Höhe von ca. 10.000 EUR.

Die Polizei Bad Kreuznach ist in dieser Sache auf Zeugenhinweise angewiesen!

