Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Unbekannte Leiche im Wasser in Zingst entdeckt

PR Barth (ots)

Durch einen Hinweisgeber wurde am 24.04.2021 gegen 18:45 Uhr eine Leiche treibend im Wasser auf Höhe des Strandaufganges 17 in Zingst festgestellt. Hierbei handelte es sich um eine männliche leblose Person, welche vollständig bekleidet war. Die Identität des Mannes ist der Polizei derzeit unbekannt. Offensichtliche Verletzungen durch Gewalteinwirkung wurden nicht festgestellt. Hinweise, welche den Anfangsverdacht einer Straftat begründen, liegen aktuell nicht vor. Die Ermittlungen zur Todesursache sowie zur Identität des Mannes dauern an. Aktuelle Vermisstenfälle für den Bereich Zingst/ Darß werden in den Ermittlungen einbezogen. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

