Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wessum - Vereinsheim brannte

Ahaus-Wessum (ots)

Am späten Samstagabend löschte die Feuerwehr ein brennendes Vereinsheim an der Südstraße in Ahaus-Wessum. Der Schaden wird auf 50.000 Euro geschätzt. Die Brandstelle wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Vorfall machen oder hat dort zwischen 22.00 Uhr und 23.20 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht?

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell