Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch auf dem Robert-Koch-Ring

Bocholt (ots)

In der Zeit von Freitag, 18.00 Uhr, bis Samstag, 08.45 Uhr, drangen bisher unbekannte Täter gewaltsam in eine Pfarrbücherei, den angrenzenden Gemeindesaal sowie in eine angrenzende Kindertagesstätte am Robert-Koch-Ring ein. Die Täter hatten ein Fenster zur Bücherei aufgehebelt und sich im Inneren den Weg zu weiteren Räumen aufgebrochen. Sie öffneten und durchsuchten Schubladen, Schränke und Behältnisse. Es steht derzeit nicht fest, ob sie etwas erbeuten konnten.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dieser Straftat machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (Telefon 02871 / 299-0).

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell