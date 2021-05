Polizei Aachen

POL-AC: Polizei Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Aachen (ots)

Gestern Mittag (09.05.2021) gegen 13.40 Uhr kam es in der Turpinstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto- und einem 21-jährigen Rollerfahrer. Der 21-Jährige stürzte als der Pkw-Fahrer ihn überholte. Er erlitt dabei leichte Verletzungen. Der Autofahrer fuhr mit seinem grauen Pkw Mercedes Benz A-Klasse in Richtung Rothe Erde weiter. Sanitäter behandelten den verletzten Mann am Unfallort. Erste Ermittlungen führte die Beamten zum mutmaßlich verursachenden Pkw. Der Fahrzeugführer ist bislang unbekannt.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Fahrzeugführer des verursachenden Pkw machen können. Wir bitten diese, sich zu den üblichen Bürozeiten bei dem Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 0241/9577-44201 zu melden. (fp)

