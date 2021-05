Polizei Aachen

POL-AC: Verkehrskontrollen in der Eifel

Eifelregion (ots)

Am vergangenen Wochenende führte der Verkehrsdienst der Aachener Polizei wieder Verkehrskontrollen in der Eifel durch. Am Samstag (08.05.2021) leiteten die Beamten insgesamt drei Bußgeldverfahren ein. Zwei wegen Missachtung einer roten Ampel und eins, weil ein Autofahrer sein Handy während der Fahrt nutzte. Darüber hinaus erhoben die Polizisten bei zwei Autofahrern Verwarnungsgelder, weil sie ihren Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten.

Aufgrund des sommerlichen Wetters war am Sonntag (09.05.2021) deutlich mehr Verkehr auf den Straßen unterwegs. In Simmerath, Roetgen und Friesenrath fuhren nahezu 2000 Kraftfahrzeuge durch die Radarmessstellen. Davon waren 67 Pkw-Fahrer und 8 Motorradfahrer zu schnell unterwegs. Alle kamen mit einem Verwarnungsgeld davon. In Simmerath auf der Hahner Straße und auf der Rollesbroicher Straße führten die Beamten Lasermessungen durch. Insgesamt stellten sie 21 Geschwindigkeitsverstöße fest. Davon zahlten 14 Autofahrer und drei Motorradfahrer ein Verwarnungsgeld. Gegen drei Autofahrer leiteten die Beamten ein Bußgeldverfahren ein. Das Streckenverbot für Kradfahrer zwischen Woffelsbach und Steckenborn missachteten an diesem Tag insgesamt 70 Motorradfahrer, die ein Verwarnungsgeld zahlen mussten. Gleich zwei Bußgeldverfahren wurden gegen einen Motorradfahrer eingeleitet. Zunächst missachtete er das Überholverbot und bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass die Betriebserlaubnis des Motorrades, aufgrund von nicht eingetragenen technischen Veränderungen, erloschen war.

An den Kontrollstellen kamen die Kolleginnen und Kollegen der Verkehrsunfallprävention mit den Verkehrsteilnehmern ins Gespräch und klärten über die Gefahren und Risiken im Straßenverkehr auf. (fp)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell