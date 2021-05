Polizei Aachen

POL-AC: Angetrunkene Frau verursacht Verkehrsunfall

Herzogenrath (ots)

Am heutigen Samstag (08.05.2021) kam es gegen 06:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall am Kreisverkehr der Geilenkirchener Straße und Thiergartenstraße. Eine 22jährige aus Herzogenrath stammende Frau wollte eigentlich den Kreisverkehr aus Merkstein in Richtung Innenstadt passieren, als sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Ihr Wagen prallte an der Ausfahrt gegen einen Baum am Straßenrand. Sie und ihr 18jähriger Beifahrer, der ebenfalls aus Herzogenrath stammt, erlitten glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Der Pkw wurde bei dem Aufprall so beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf etwa 6000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Alkohol in der Atemluft der Frau fest. Ihr wurde daher eine Blutprobe entnommen. Eine Überprüfung ergab überdies, dass die Unfallverursacherin keinen Führerschein besitzt. Auf sie kommt nun ein Strafverfahren zu. (And.)

