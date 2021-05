Polizei Aachen

POL-AC: Einbruch in ein Übergangswohnheim

Stolberg (ots)

In der vergangenen Nacht (06.05.2021) gegen 1 Uhr brachen insgesamt fünf Tatverdächtige im Alter zwischen 16 und 31 Jahren in ein Übergangswohnheim am Schloßberg ein und entwendeten Diebesgut.

Das Wohnheim ist aufgrund eines Feuers seit dem 04.05.2021 teilweise unbewohnt.

Als die Tatverdächtigen versuchten gewaltsam in die Wohnung eines verbliebenen Bewohners einzudringen, überraschte er diese.

Die hinzugerufenen Polizisten nahmen die fünf Tatverdächtigen noch im Haus vorläufig fest. Das Diebesgut konnte dem Opfer zurückgegeben werden. Die drei minderjährigen Tatverdächtigen wurden den Erziehungsberechtigten übergeben. Die beiden einschlägig bekannten 19- und 31-Jährigen kamen ins Polizeigewahrsam. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Einbruchsdiebstahl aufgenommen. (fp)

