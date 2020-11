POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 14.11.20, 11 Uhr

Polizei Salzgitter

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 14.11.20, 11 Uhr

Peine

Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Pferd 38159 Vechelde, 13.11.2020, gegen 13:47 Uhr

Eine 47-jährige Fahrzeugführerin befährt mit ihrem Pkw, in der Ortschaft Liedingen, die Bodenstedter Straße in Richtung Vechelde. Hier führt eine 15-jährige Fußgängerin ein Pferd am Fahrbahnrand. Beim Vorbeifahren eines vorausfahrenden Lkw erschreckt sich das Pferd, läuft auf die Fahrbahn und wird vom Pkw der 47-jährigen erfaßt. Das Tier ist bei dem Zusammenstoß derart verletzt worden, dass es von einem Tierarzt vor Ort eingeschläfert werden mußte. Die 15-jährige bleibt unverletzt.

Verkehrsunfallflucht endet nach ca. 250 m schlafend am Baum 31249 Hohenhameln, Ohlum, Alter Holzweg, 14.11.20, 07 Uhr

Der 21-jährige Fahrzeugführer fährt, gegen 05 Uhr, mit einem Pritschenwagen durch die Ortschaft Ohlum. In einer Linkskurve kommt er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallt gegen einen Baum sowie in die angrenzende Hecke, in der ein Betonpfosten eingelassen ist. Anschließend entfernt er sich fußläufig in Richtung Ortsausgang und wird nach ca. 250 m von Passanten schlafend am Fahrbahnrand aufgefunden. Nach Einsatz der Rettungs- und Polizeikräfte stellt sich heraus, dass der Fahrzeugführer unverletzt, jedoch alkoholisiert ist, AAK 1,62 Promille. Weiter ist er nicht im Besitz einer Fahreerlaubnis und den Pritschenwagen hat er ohne Zustimmung des Halters geführt. Es erfolgt eine Blutprobenentnahme im Klinikum Peine sowie die Einleitung von entsprechenden Strafverfahren.

Besitz von Betäubungsmitteln 31224 Peine, Schäferstraße 33, 14.11.20, 08.30 Uhr

Im Rahmen einer Personenkontrolle werden bei dem 20-jährigen eine geringe Menge Cannabis sowie ein Einhandmesser aufgefunden. Der Heranwachsende ist bereits mehrfach wegen gleichgelagerten Straftaten polizeilich in Erscheinung getreten. Das Betäubungsmittel und das Einhandmesser werden beschlagnahmt und entsprechende Verfahren eingeleitet.

