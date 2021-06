Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Pickup-Geländewagen entwendet

Stadtlohn (ots)

Bisher unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zum Samstag einen schwarzen Jeep Grand Cherokee im Wert von mehreren Zehntausend Euro von einem Firmengelände an der Daimlerstraße. An dem Fahrzeug befinden sich vermutlich BOR-Kennzeichen, diese wurden von einem baugleichen Fahrzeug ebenfalls auf dem Firmengelände entwendet. Der Vorfall dürfte sich zwischen Freitag, 19.00 Uhr, und Samstag, 10.00 Uhr, ereignet haben.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dieser Straftat machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (Telefon 02561 / 926-0).

