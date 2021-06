Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Gegenverkehr übersehen

Zwei Leichtverletzte

Gronau (ots)

Am späten Samstagmorgen befuhr ein 83-jähriger Autofahrer aus Gronau die Alstätter Straße in Fahrtrichtung Gronau und beabsichtigte an der Ampelkreuzung nach links auf die Hermann-Ehlers Straße abzubiegen. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr eine 43-jährige Gronauerin die Alstätter Straße stadtauswärts und beabsichtigte an der genannten Ampelkreuzung geradeaus zu fahren. Beim Abbiegen übersah der Gronauer das entgegenkommende Fahrzeug und streifte dessen linke Seite. Die 43-jährige, sowie ihre 10-jährige Beifahrerin verletzten sich leicht. Der Wagen der Gronauerin musste abgeschleppt werden.

