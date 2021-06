Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Pedelec-Fahrer beim Abbiegen angefahren

Heiden (ots)

Am Freitagnachmittag befuhr gegen 15.05 Uhr ein 78-jähriger Pedelec-Fahrer aus Heiden die Bahnhofstraße in Richtung Marbeck. Um nach links in die Straße "Brook" abzubiegen, streckte er seinen linken Arm aus und kreuzte die Fahrbahn, ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten. Ein nachfolgender Lkw-Fahrer konnte einen Zusammenstoß durch eine starke Bremsung verhindern. Ein wiederum nachfolgender 73-jähriger Autofahrer aus Heiden überholte in dem Moment den Lkw und stieß mit dem Pedelec-Fahrer zusammen. Rettungskräfte brachten den leicht verletzten 78-Jährigen mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

