Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Alkohol im Straßenverkehr - Sozius fällt vom Pedelec

Gronau (ots)

In der Nacht zum Samstag stürzte gegen 01.20 Uhr ein alkoholisierter Sozius vom Pedelec und verletzte sich leicht. Der 23-jährige Gronauer hatte auf dem Gepäckträger eines Pedelecs gesessen, welches von einem ebenfalls 23-jährigen Gronauers gefahren wurde. Im Bereich der LAGA-Brücke geriet das Pedelec auf einem abschüssigen Teilstück in Schwingungen und der Sozius stürzte vom Rad. Da der Fahrer ebenfalls alkoholisiert war, ordneten die eingesetzten Beamten eine Blutprobe an, die ihm ein Arzt auf der Polizeiwache Gronau entnahm. Den Führerschein brauchten die Beamten nicht sicherstellen, da dieser sich bereits wegen einer Alkoholfahrt in amtlicher Verwahrung befindet.

