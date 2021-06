Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - 55-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Stadtlohn (ots)

Am Samstagmittag verletzte sich ein 55-jähriger Autofahrer aus Stadtlohn bei einem Verkehrsunfall im Bereich der Bauernschaft Hundewick lebensgefährlich. Er hatte gegen 12.25 Uhr den Südlohner Weg stadteinwärts befahren und kam von der Fahrbahn ab. Dabei geriet er mit dem Fahrzeug auf ein angrenzendes Feld, hob an einer Grabenböschung ab, prallt gegen einen Baum und blieb auf dem Dach liegen. Zeugen informierten den Rettungsdienst. Die Rettungskräfte befreiten den eingeklemmten Fahrer aus dem Fahrzeugwrack und flogen ihn mit einem Rettungshubschrauber zur Behandlung in eine Klinik nach Enschede. Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

