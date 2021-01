Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ihringen-Wasenweiler - Auto überschlägt sich auf glatter Fahrbahn

Freiburg (ots)

Ihringen-Wasenweiler - Am Donnerstag, den 14.01.2021, gegen 16:34 Uhr, befuhr eine 21-jährige Autofahrerin die K 4995 von Wasenweiler in Richtung Gottenheim. Im Bereich einer Kurvenausfahrt, kurz vor dem dortigen Bahnübergang, geriet sie aufgrund der glatten Fahrbahn ins Schleudern und kam infolgedessen nach rechts von der Fahrbahn ab. Durch die leicht abfallende Böschung überschlug sich der Pkw und blieb auf dem Fahrzeugdach liegen. Die 21-jährige Fahrerin und ihr Beifahrer wurden nicht verletzt. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4000,- Euro.

Die glatten Straßen verursachten am Wochenende noch zahlreiche weitere Unfälle in Breisach und den umliegenden Gemeinden.

