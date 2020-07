Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 21. Juli 2020:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Fahrraddiebstahl

Sonntag, 19.07.2020, 18:00 Uhr, bis Montag, 20.07.2020, 09:30 Uhr

Zwischen Sonntagabend und Montagfrüh gelangten unbekannte Täter auf bislang ungeklärte Art in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Berliner Straße in Wolfenbüttel. Aus dem Keller wurde ein hierin abgestelltes Trekkingrad der Marke Pegasus entwendet. Der Wert des schwarzen Rades wird mit zirka 500 Euro angegeben. Hinweise: 05331 / 933-0.

Schöppenstedt: Sachbeschädigung an Radlader

Freitag, 17.07.2020, 15:00 Uhr, bis Montag, 20.07.2020, 07:45 Uhr

Unbekannte Täter zerstörten am vergangenen Wochenende einen Reifen und eine Seitenscheibe eines auf einer Baustelle am Schützenplatz in Schöppenstedt abgestellten Radladers. Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 2000 Euro geschätzt. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Lack zweier PKW zerkratzt

Sonntag, 19.07.2020, bis Montag, 20.07.2020

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde der jeweils Lack der linken Fahrzeugseite zweier zum Parken abgestellter PKW zerkratzt. Betroffen waren ein weißer PKW Volvo in der Straße Am Kurzen Holze sowie ein ebenfalls weißer PKW VW Golf in der Straße Alter Weg. Der entstandene Sachschaden wird jeweils auf zirka 2000 Euro geschätzt. Hinweise: 05331 / 933-0.

Sickte: Unfall an der Apelnstedter Kreuzung, zwei verletzte Personen

Montag, 20.07.2020, gegen 12:30 Uhr

Am Montagmittag ereignete sich an der Apelnstedter Kreuzung (K5 / L 631) ein Verkehrsunfall bei dem zwei Personen leicht verletzt worden war. Demnach übersah der 42-jährige Fahrer eines LKW vermutlich aus Unachtsamkeit beim Passieren des Kreuzungsbereichs das vorfahrtberechtigte Auto eines 25-jährigen Fahrers. Durch den Zusammenstoß wurden der 25-jährige Autofahrer sowie seine 45-jährige Mitfahrerin leicht verletzt. Sie wurden mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von zirka 6000 Euro, der PKW musste abgeschleppt werden

