POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 21.07.2020

Einbruch in Geschäft

Am Montag, in der Zeit zwischen 08:00 Uhr und 11:45 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in den Schuppen eines Geschäftes in der Wilhelm-Rausch-Straße in Peine ein. Es wurden mehrere Propangasflaschen entwendet. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro.

Laptop aus PKW entwendet

Unbekannte Täter brachen am Montag, in der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 17:15 Uhr, in einen PKW ein, welcher in der Sundernstraße in Peine, in Höhe Herzberg, abgestellt war. Die Täter zerstörten die Beifahrerscheibe und entwendeten aus dem Fahrzeug einen Laptop samt Tasche. Die Schadenshöhe beträgt ca. 1850 Euro.

