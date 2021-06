Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt Abschlussmeldung: Verkehrsunfall-Münsterstraße gesperrt

Bocholt (ots)

Ein 31-jähriger Mann aus Dülmen befuhr mit seinem Pkw die Münsterstraße stadtauswärts. An der Einmündung Münsterstraße/Am Kreuzberg setzte der Dülmener den Blinker und wendete. Ein 64-jähriger Mann aus Bocholt befuhr mit seinem Roller die Münsterstraße in gleicher Richtung und überholte den Pkw des 31-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Rollerfahrer stürzte zu Boden und wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro. Die 50-minütige Sperrung der Münsterstraße ist aufgehoben und für den Straßenverkehr wieder frei gegeben.

