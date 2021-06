Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - In Verkaufsbude eingebrochen

Bocholt (ots)

In einen Verkaufsstand auf dem Gelände eines Sportvereins eingedrungen sind Unbekannte in Bocholt. Die Täter hatten ein Fenster eingeschlagen, um hineinzukommen. Nach ersten Erkenntnissen verließen die Einbrecher den Tatort auf dem Areal an der Straße Am Hünting ohne Beute. Ein Zeuge entdeckte die Tat am Freitagmorgen. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell