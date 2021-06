Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Kollision bei Überholmanöver

Gescher (ots)

Vier Verletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 21.000 Euro - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, zu dem es am Freitag gegen 07.50 Uhr auf der Kreisstraße 6 in Gescher gekommen ist. Ein 47-jähriger Stadtlohner hatte ersten Erkenntnissen zufolge die Straße in Richtung Velen befahren. Als er zwei Fahrzeuge überholen wollte, stieß er mit dem entgegenkommenden Fahrzeug eines 20-Jährigen aus Velen zusammen. Im weiteren Verlauf prallte das Auto des 47-Jährigen erst gegen einen überholten Lkw und in der Folge gegen den Wagen eines 24-Jährigen Borkeners. Dieser war in Richtung Gescher gefahren. Bei dem Unfall erlitt der 47-Jährige schwere Verletzungen, ebenso der 24-Jährige. Der 20-Jährige und ein 30-jähriger Fahrzeuginsasse wurden leicht verletzt. Alle Verletzten kamen in ein Krankenhaus.

