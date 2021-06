Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Parkenden Wagen beschädigt

Velen (ots)

Auf dem Parkplatz des Impfzentrums an der Straße Schlatt in Velen hat eine Unbekannte einen parkenden Wagen angefahren. Zurück blieb an dem schwarzen Mercedes ein Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Zu dem Unfall kam es am Donnerstag gegen 18.50 Uhr. Bei dem verursachenden Fahrzeug soll es sich nach Angaben von Zeugen um einen weißen Kombi gehandelt haben, in dem sich neben der Fahrerin eine weitere Frau befunden habe. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell