Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat eine Autofahrerin am Donnerstag in Bocholt bei einem Verkehrsunfall erlitten. Ein 43-Jähriger war gegen 14.30 Uhr auf der rechten Fahrbahn des Willy-Brandt-Rings in Richtung Kaiser-Wilhelm-Straße unterwegs. Weil er nach eigenen Angaben auf sein Autoradio geschaut hatte, bemerkte der Bocholter zu spät, dass die 20-Jährige vor ihm verkehrsbedingt abgebremst hatte. Es kam zum Aufprall, dessen Wucht ihr Fahrzeug auf das vorausfahrende Auto eines 26-jährigen Münsteraners schob. Die Isselburgerin wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.200 Euro.

