POL-BOR: Bocholt - Mit Enkeltrick per WhatsApp Geld ergaunert

Bocholt (ots)

Ein Bocholter ist jetzt einer perfiden Betrugsmasche zum Opfer gefallen. Überzeugend klang für den Mann die Nachricht, die ihn über der Messengerdienst WhatsApp erreichte: Die Täter erweckten bei ihm erfolgreich den Eindruck, dass er mit seiner Tochter Botschaften austausche. Wegen einer angeblich zu begleichenden Rechnung benötige sie Geld. Der Bocholter überwies daraufhin eine dreistellige Summe. Dieser aktuelle Fall stellt leider nicht den einzigen seiner Art dar. Die Masche - eine Variante des bekannten Enkeltricks - funktioniert so: An die Opfer geht zunächst eine Nachricht, dass ein Angehöriger eine neue Handynummer habe. Die nächste Botschaft von der neuen Nummer zielt auf eine Überweisung von Geld an Dritte - angeblich, weil mit dem neuen Handy das Online-Banking noch nicht wieder möglich sei und der vermeintliche Angehörige das nicht selbst tun könne. Die Polizei warnt davor, auf derartige Forderungen einzugehen. Das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen hat ausführliche Informationen zu dieser neuen Masche zusammengestellt. Diese sind abrufbar unter https://polizei.nrw/sites/default/files/2021-06/210617_Praeventionshinweis%20Enkeltrick%20-%20Variante%20WhatsApp.pdf

