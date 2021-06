Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Motorradfahrer im Kreisverkehr angefahren

Schöppingen (ots)

Leichte Verletzungen erlitt ein 18-Jähriger am Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Schöppingen. Der Motorradfahrer aus Schöppingen war gegen 15.35 Uhr im Kreisverkehr Steinfurter Straße / Diepenheimstraße unterwegs, als er von dem Wagen einer 58-Jährigen angefahren wurde. Die ebenfalls in Schöppingen lebende Autofahrerin war aus Richtung Haverbeck kommend in den Kreisverkehr eingefahren. Sie habe den Motorradfahrer übersehen, gab die Frau an. Der Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird mit insgesamt rund 1.000 Euro beziffert.

