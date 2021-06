Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Auto verkratzt

Gescher (ots)

Einen Kratzer über die gesamte Fahrerseite hat ein Unbekannter in den Lack eines Wagens in Gescher gezogen. Der schwarze VW stand am Mittwochabend zwischen 21.00 und 23.00 Uhr auf der Feldstraße, als der Täter zuschlug. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell