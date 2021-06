Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau/Enschede - Grenzüberschreitende Fahndung erfolgreich

Gronau (ots)

Als am Donnerstag gegen 14.10 Uhr ein Geschädigter zu seinem am Bahnhof in Gronau abgestellten Roller kam, sah er einen Unbekannten damit wegfahren. Eine sofort eingeleitete Fahndung, an der auch das grenzüberschreitende Polizeiteam (GPT) beteiligt war, führte schließlich in den Niederlanden zum Erfolg. Über die Schnittstelle GPT erhielt auch die Politie Oost Nederland Kenntnis von dem Diebstahl. Gegen 15.00 Uhr trafen niederländische Einsatzkräfte den Flüchtigen mit dem gesuchten Fahrzeug auf einem Tankstellengelände in Glanerbrug an. Es folgte die Ingewahrsamnahme eines 30-jährigen Gronauers sowie die Sicherstellung des Rollers. Die Ermittlungen der Kripo Gronau dauern an.

Das grenzüberschreitende Polizeiteam (GPT) ist ein Zusammenschluss zwischen der Koninklijken Marechaussee (NL), der Politie-Eenheid Oost-Nederland (NL), der Bundespolizeidirektion Hannover, der Polizeidirektion Osnabrück (Niedersachsen) und der Kreispolizeibehörde Borken (Nordrhein-Westfalen). Das Team führt im deutsch-niederländischen Grenzraum gemeinsame Streifen zur Bekämpfung grenzüberschreitender Delikte wie Schleusungskriminalität, Menschenhandel, Dokumentenkriminalität, Drogenhandel, Geldwäsche und der Kfz-Kriminalität durch.

