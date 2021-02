Polizei Hagen

POL-HA: Strafanzeigen, Festnahmen und Verhaftungen nach Kontrollen am Hauptbahnhof

Hagen (ots)

Am vergangenen Mittwoch und Donnerstag haben Beamte der Wache Innenstadt erneute gezielte Kontrolle am Hauptbahnhof durchgeführt und damit Druck auf die Rauschgiftszene ausgeübt. Ingesamt wurden 10 Strafverfahren wegen Handels oder Besitzes von Betäubungsmitteln eingeleitet. Bei den Kontrollen konnten Heroin, Amphetamine und Marhiuana festgestellt und sichergestellt werden. Wegen des Handels mit Heroin wurde ein erheblich vorbestrafter 40 Jahre alter Hagener vorläufig festgenommen. Nach richterlicher Vorführung beim Amtsgericht Hagen befindet er sich nun in Untersuchungshaft. Wegen bestehender Haftbefehle verhafteten die Beamten zudem drei Männer (22, 27 und 41) und brachten sie in das Polizeigewahrsam. Weitere gezielte Kontrollen durch die Polizei werden folgen. (ts)

