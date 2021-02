Polizei Hagen

POL-HA: Ex-Freund randaliert in Wohnung

Hagen (ots)

Donnerstag gegen 11:30 Uhr randalierte ein 23-Jähriger in der Wohnung seiner Ex-Freundin. Er hatte die Frau, die in einem Mehrfamilienhaus in der Innenstadt wohnt, besucht und wurde plötzlich aggressiv. Er beschädigte ein Schuhregal sowie einen CD-Spieler. Sie forderte den Mann auf die Wohnung zu verlassen, der Aufforderung kam er schließlich nach, als sie die Polizei verständigte. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige. (ra)

