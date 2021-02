Polizei Hagen

POL-HA: Wohnungsbrand in Hagen-Vorhalle

Hagen (ots)

Am Donnerstag (04.02.2021) kam es gegen 09:05 Uhr zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Nöhstraße. Der Brand brach in der Wohnung eines 56-Jährigen im Bereich eines Stromkastens aus. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, sodass außer der betroffenen Wohnung keine weiteren Teile des Mehrfamilienhauses durch das Feuer beschädigt wurden. Der Bewohner blieb unverletzt. Die Berufsfeuerwehr geht nach derzeitigem Kenntnisstand von einem technischen Defekt aus. (kh)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell