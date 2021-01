Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Einbrecher stehlen Brautkleider aus Lagerraum

DuisburgDuisburg (ots)

Unbekannte sind zwischen Montagabend (4. Januar, 19 Uhr) und Dienstagmorgen (5. Januar, 9:30 Uhr) in den Lagerraum eines Brautmodengeschäfts an der Hagedornstraße eingebrochen. Sie sollen mehrere hundert Braut- und Abendkleider, Schuhe und Hochzeitsanzüge gestohlen haben. Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die im Tatzeitraum möglicherweise ein oder mehrere größere Fahrzeuge in der Nähe des Geschäfts gesehen oder andere verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei Duisburg unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

