Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Walsum/Neumühl: Zeugen zweier Einbrüche gesucht

DuisburgDuisburg (ots)

Am Krummen Weg in Alt-Walsum ist ein Unbekannter am Montagnachmittag (4. Januar, 17:40 Uhr) in die Wohnung einer 43-Jährigen eingebrochen. Der Einbrecher griff sich eine Konsole sowie dazugehörige Spiele und verließ die Wohnung über den Balkon. Auf der Flucht ließ er sein Diebesgut wieder fallen, als er vor dem Haus von einem 26 Jahre alten Zeugen überrascht wurde. Der Täter flüchtete unerkannt. Er wird wie folgt beschrieben: etwa 1,80 Meter groß, Jeans, dunkle Winterjacke, Skimaske.

Auf der Theodor-Heuss-Straße in Neumühl brachen Unbekannte am Montag (4. Januar) zwischen 16:30 Uhr und 20:30 Uhr in die Wohnung eines 44-Jährigen ein. Sie durchwühlten Schränke. Ob sie etwas gestohlen haben, ist noch nicht klar.

In beiden Fällen ermittelt das Kriminalkommissariat 14 und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Duisburg unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

