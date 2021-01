Polizei Duisburg

POL-DU: Meiderich: Unbekannte brechen in Supermarkt ein

DuisburgDuisburg (ots)

Unbekannte Täter haben am frühen Montagmorgen (4. Januar, 5:40 Uhr) mit einem Gullideckel die Fensterscheibe eines Supermarktes an der Gartsträucher Straße eingeschlagen. Sie stiegen durch die Scheibe ein und zerstörten im Kassenbereich die Zigarettenfächer sowie zahlreiche Getränkedosen. Was die Diebe aber genau gestohlen haben, muss noch ermittelt werden. Mitarbeiterinnen hatten vor ihrem Arbeitsbeginn die eingeschlagene Scheibe bemerkt und die Polizei gerufen. Während der Nachtschicht hatten Zeugen eine Streifenwagenbesatzung der Meidericher Wache gegen 3:55 Uhr zu einem ähnlichen Fall an die Emmericher Straße gerufen. Hier hatten Unbekannte ohne Erfolg versucht, mit einem Gullideckel die Scheibe eines Supermarktfensters einzuschlagen. Ob es sich in den beiden Fällen um dieselben Täter handelt, müssen die Ermittler jetzt klären. Die Kripo bittet Augenzeugen, sich unter der Rufnummer 0203 2800 im Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizei Duisburg

Telefon: +49 (0)203 280-1041, -1045, -1046, -1047

Fax: 0203/2801049

E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de

https://duisburg.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell