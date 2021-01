Polizei Duisburg

POL-DU: Vermisste Minderjährige wohlbehalten angetroffen

Dormagen/DuisburgDormagen/Duisburg (ots)

Die seit Montagmittag (28.Dezember) vermisste 12-jährige konnte am Silvesterabend (31.Dezember)gegen 19:15 Uhr nach einem Hinweis aus der Bevölkerung wohbehalten durch eine Streifenwagenbesatzung angetroffen werden. Sie wurde der Polizeiwache in Dormagen zugeführt und dort in die Obhut der Erziehungsberechtigten übergeben. (Teß)

Die Berichterstattung bis jetzt: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/4802246

