POL-HA: Zeugen nach Sachbeschädigung in Mittelstraße gesucht

Hagen (ots)

Unbekannte beschädigten in einem Zeitraum von Mittwoch (03.02.2021), 19:30 Uhr bis Donnerstag (04.02.2021), 09:15 Uhr den Schirm vor einem Restaurant in der Mittelstraße.

Eine Mitarbeiterin bemerkte am Donnerstagmorgen, dass ein Schirm frische Beschädigungen in Form von Einschnitten aufwies. Bereits am 30.01.2021 beschädigten Unbekannten in gleicher Form einen Schirm vor der Filiale. Bislang ergaben sich jedoch keine Hinweise auf mögliche Täter.

Die Kriminalpolizei bittet nun Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02331/986 2066 zu melden. (kh)

