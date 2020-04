Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugenaufruf nach möglichem Fahrraddiebstahl in Lambrecht

Lambrecht (Pfalz) (ots)

Lambrecht: Am 06.04.2020 gegen 21:00 Uhr teilte ein aufmerksamer Bürger mit, dass ein unbekannter Mann möglicherweise ein weißes BMX-Rad im Bereich des Friedrich-Ebert-Platzes in Lambrecht gestohlen hat. Der Unbekannte habe auf das Fahrradschloss eingeschlagen und sei anschließend mit dem Rad in Richtung Klostergartenstraße davongelaufen. Die flüchtende Person konnte durch die eingesetzten Beamten nicht mehr festgestellt werden. Hinweise auf einen möglichen Fahrradeigentümer konnten ebenfalls nicht erlangt werden. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Unbekannte berechtigt das Fahrrad aneignete.

Weitere Zeugen des Vorfalls oder Geschädigte werden gebeten sich bei der Polizei Neustadt/W. zu melden.

