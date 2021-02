Polizei Hagen

POL-HA: Polizeistreife beobachtet Drogenhandel

Hagen (ots)

Einer Streifenwagenbesatzung fiel am Donnerstabend ein Drogenhandel zwischen zwei Personen im Bereich der Straße Bergischer Ring auf. Aus größerer Entfernung konnten die Polizisten beobachten, wie sich die beiden Männer in auffälliger Art und Weise etwas übergeben haben. Im Anschluss überprüften die Beamten die Verdächtigen. Bei einem 34-Jährigen fanden sie in der Jackeninnentasche mehrere Druckverschlusstütchen mit Cannabis. Die Durchsuchung des zweiten Mannes führte zunächst nur zur Auffindung von Bargeld. Der 22-Jährige wirkte aber sehr nervös und blickte ständig in Richtung einer im Umfeld abgestellten Matratze. Bei näherem Hinsehen fanden die Polizisten in der Matratze einen Plastikbeutel mit zahlreichen Verkaufseinheiten Cannabis. Die aufgefundenen Drogen und das vermutlich aus Drogengeschäften stammenden Bargeld wurden sichergestellt. Die beiden Männer erhielten eine Strafanzeige. (ts)

