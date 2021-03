Polizei Duisburg

POL-DU: Röttgersbach: Radfahrer fährt gegen geöffnete Autotür und verletzt sich

Duisburg (ots)

Ein 58-jähriger Radfahrer ist am Donnerstagabend (4. März, 20:15 Uhr) gegen die geöffnete Fahrertüre einer 30-jährigen Autofahrerin auf der Oberen Holtener Straße gefahren, gestürzt und zu Boden gefallen. Bei dem Sturz in der Nähe des Verteilers Schlachthofstraße verletzte er sich leicht. Zeugen geben verschiedene Versionen wieder, wie sich der Unfall zugetragen habe. Einer berichtete den Polizisten, dass die Frau am Steuer des Opel Corsa die Tür in dem Moment öffnete, als der Radfahrer vorbeifuhr. Der Mann auf dem Fahrrad habe nicht mehr ausweichen können. Laut einer anderen Zeugenaussage habe die Fahrertüre bereits offen gestanden, als der Fahrradfahrer dagegen fuhr. Ein Rettungswagen brachte den 58-jährigen leicht verletzt in ein Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat 21 sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können. Sie werden gebeten, unter der Rufnummer 0203 2800 die Polizei zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell