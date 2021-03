Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Kompass, Handy und Uhr geraubt

Duisburg (ots)

Am Mittwochabend (3. März, 20:30 Uhr) soll sich ein Unbekannter als Sicherheitsmitarbeiter ausgegeben und einen Mann beraubt haben, der auf sich auf dem Fußweg am Hafenbecken parallel zu Unterstraße aufhielt. Der mutmaßliche Sicherheitsmitarbeiter packte sich den 43-Jährigen, riss ihn zu Boden und durchsuchte ihn. Er nahm sich einen Kompass, das Handy und eine Uhr als Beute und flüchtete in Richtung eines nahegelegenen Hotels. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet oder die den Verdächtigen gesehen haben: Er soll etwa 25 Jahre alt, 1,75 Meter groß und schlank sein. Der Räuber hat kurze schwarze Haare und trug schwarze Bekleidung. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0203 2800 entgegen.

